بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1684 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
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