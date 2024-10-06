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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأحد، 06-10-2024 02:12 م

 الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.21 بالمئة الى مستوى 2367 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1441 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.

 
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