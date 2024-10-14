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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
الإثنين، 14-10-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2391 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 18 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.

 
gnews

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