بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2391 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.