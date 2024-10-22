الثلاثاء 2024-10-22 02:09 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 22-10-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2398 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1999 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة شهدت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.

 
gnews

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