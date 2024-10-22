بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2398 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1999 صفقة.