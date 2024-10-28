بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21 بالمئة، إلى مستوى 2400 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2035 صفقة.