 
الإثنين 2024-10-28 03:56 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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بورصة عمان
الإثنين، 28-10-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21 بالمئة، إلى مستوى 2400 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2035 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 43 شركة أخرى.

 
gnews

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