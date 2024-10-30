بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة، إلى مستوى 2399 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1920 صفقة.