الأربعاء 2024-10-30 03:50 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ب
بورصة عمان
الأربعاء، 30-10-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة، إلى مستوى 2399 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1920 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب

أخبار محلية انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"

قصف على لبنان

أخبار محلية الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة

القدس

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس

جانب من التكريم

أخبار محلية اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

غارة على النبطية بلبنان

عربي ودولي إسرائيل تزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان بحزب الله

جانب

أخبار محلية وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين

نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله

عربي ودولي حزب الله يرد على تهديدات إسرائيل لزعيمه الجديد

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة



 

الأكثر مشاهدة