الثلاثاء 2024-11-26 03:26 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.15 بالمئة، إلى مستوى 2417 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2315 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

 
gnews

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