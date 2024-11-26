بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2315 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.
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