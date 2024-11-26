بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.15 بالمئة، إلى مستوى 2417 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2315 صفقة.