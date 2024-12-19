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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 19-12-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2434 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 26.8 مليون سهم، بقيمة 18.2 مليون دينار، نتيجة عقد 1921 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

 
gnews

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