بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.
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