بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2434 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 26.8 مليون سهم، بقيمة 18.2 مليون دينار، نتيجة عقد 1921 صفقة.

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