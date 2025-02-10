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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09 بالمئة، إلى مستوى 2602 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، بقيمة 5.6 مليون دينار، نتيجة عقد 2035 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.

 
gnews

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