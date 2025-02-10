بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.
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