الخميس 2025-02-13 03:15 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ت
أرشيفية
الخميس، 13-02-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.25 بالمئة، إلى مستوى 2578 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2155 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج إساءة الاختيار وطلبات الانتقال لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

ا

أخبار محلية 45 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ا

أخبار محلية وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن

ا

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

h

فن ومشاهير باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يكشفان تفاصيل فيلم 'دعها للرياح' في عيد الحب

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي

خ

فن ومشاهير منى زكي تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن 'رحلة 404'

ت

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



 



الأكثر مشاهدة