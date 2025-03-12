بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 2614 نقطة، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة بلغت 5.2 مليون دينار، جراء تنفيذ 1797 صفقة.

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