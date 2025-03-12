بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
1.089 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام
-
سوريا .. ضبط 100 ألف حبة كبتاغون قبل تهريبها للاردن