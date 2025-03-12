الأربعاء 2025-03-12 05:05 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 12-03-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 2614 نقطة، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة بلغت 5.2 مليون دينار، جراء تنفيذ 1797 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

 
 
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