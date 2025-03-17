بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى 2614 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة 5.5 مليون دينار، نتيجة عقد 1651 صفقة.

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