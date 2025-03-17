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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 17-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى 2614 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة 5.5 مليون دينار، نتيجة عقد 1651 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 31 شركة أخرى.

 
 
gnews

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