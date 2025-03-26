بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2577 صفقة.
وأظهرت أسهم 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
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