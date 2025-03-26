الأربعاء 2025-03-26 02:32 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 26-03-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.15 بالمئة وصولا إلى مستوى 2642 نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2577 صفقة.


وأظهرت أسهم 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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