بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.15 بالمئة وصولا إلى مستوى 2642 نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2577 صفقة.