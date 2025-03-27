الخميس 2025-03-27 02:49 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض نسبته 0.06 بالمئة الى مستوى النقطة 2640.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1953 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 18 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

 
gnews

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