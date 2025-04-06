الأحد 2025-04-06 02:08 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 06-04-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   أغلفت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض بنسبة 2.07 بالمئة الى مستوى النقطة 2545.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2805 صفقات.

 
gnews

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