بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 1.06 بالمئة الى مستوى النقطة 2545.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1919 صفقة.