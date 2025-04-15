الثلاثاء 2025-04-15 03:06 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 1.06 بالمئة الى مستوى النقطة 2545.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1919 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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