بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة الى مستوى 2507 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2242 صفقة.