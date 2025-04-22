الثلاثاء 2025-04-22 02:00 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة الى مستوى 2507 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2242 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

 
gnews

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