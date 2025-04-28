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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.34 بالمئة الى مستوى 2498 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1873 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 18 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.

 
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