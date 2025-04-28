بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.34 بالمئة الى مستوى 2498 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1873 صفقة.