الثلاثاء 2025-04-29 03:57 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.56 بالمئة الى مستوى 2484 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.

 
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