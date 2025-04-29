بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.
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