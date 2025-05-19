بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليون دينار أردني، من خلال تنفيذ 3076 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبيّن أن 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 38 شركة، واستقرّت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.
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