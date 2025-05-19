بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

02:07 م

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمّان تداولاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض نسبته 0.06%، لتستقر عند مستوى 2648 نقطة. اضافة اعلان





وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليون دينار أردني، من خلال تنفيذ 3076 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبيّن أن 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 38 شركة، واستقرّت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.