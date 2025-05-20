بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.47 بالمئة الى مستوى 2636 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو ستة ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2888 صفقة.