الثلاثاء 2025-05-20 04:12 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.47 بالمئة الى مستوى 2636 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو ستة ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2888 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

 
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