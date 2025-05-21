وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول
-
صناعيون: زيارة الملك للمصانع "خارطة طريق" لبناء اقتصاد وطني متنوع قائم على الإنتاج
-
ارتفاع كبير على أسعار الليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن
-
الذهب لا يتوقف عن الصعود ويسجل ارتفاعا لافتا في الأردن
-
بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن