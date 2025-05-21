بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.18 بالمئة الى مستوى 2631 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، بقيمة سبعة ملايين دينار، نتيجة عقد 3338 صفقة.

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