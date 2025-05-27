بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3196 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض كبير في أسعار الذهب محلياً .. إليك التفاصيل
-
تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي اليوم الأحد
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع كبير بأسعار الليرات الذهبية في الأردن .. إليكم التفاصيل
-
الذهب يقترب من أعلى مستوياته في الأردن منذ أسابيع