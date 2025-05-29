بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3161 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم 20 شركة أخرى.
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