بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.24 بالمئة الى مستوى النقطة 2659.

اضافة اعلان



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3161 صفقة.