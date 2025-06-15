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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 15-06-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض نسبته 1.53 بالمئة الى مستوى 2635 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2677 صفقة.

 
gnews

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