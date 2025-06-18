بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة الى مستوى 2647 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة 8 مليون دينار، نتيجة عقد 1965 صفقة.

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