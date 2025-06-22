الأحد 2025-06-22 02:53 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 22-06-2025 02:45 م
الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 2640 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة 6.4 مليون دينار، نتيجة عقد 1802 صفقة.اضافة اعلان


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 15 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.


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