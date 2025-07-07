بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض نسبته 0.2 بالمئة الى مستوى النقطة 2816، وبحجم تداول 3.4 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نتيجة عقد 3042 صفقة.

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