بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 30 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.
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