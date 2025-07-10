بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 29.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2895 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.
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