بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.03 بالمئة الى مستوى 2843 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 29.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2895 صفقة.