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بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

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أرشيفية
الأحد، 16-02-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.16 بالمئة الى مستوى 2574 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

 
gnews

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