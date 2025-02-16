بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.
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