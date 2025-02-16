بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.16 بالمئة الى مستوى 2574 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2052 صفقة.