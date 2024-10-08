الثلاثاء 2024-10-08 04:01 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 08-10-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة إلى مستوى 2374 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2084 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

 
gnews

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