بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2084 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
بعد انخفاض الذهب.. هكذا وصل سعر الليرة في الأردن !
-
8,33 مليون حوالة مُنفذة في الأردن منذ مطلع 2024
-
"تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة
-
الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر
-
مستشار اقتصادي يوجه نصائح للحكومة لتشجيع الاستثمار
-
52,1% ارتفاع الشيكات المرتجعة في الأردن
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يصل إلى 53.5 دينارا
-
56 مليون حركة دفع بـ 8,3 مليارات دينار عبر "كليك" منذ مطلع العام