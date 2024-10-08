بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة إلى مستوى 2374 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2084 صفقة.