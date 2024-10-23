بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2073 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 16 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
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