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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 27-10-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2405.

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وأغلقت البورصة على تداول 3.6 مليون سهم، موزعة على 2340 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

 
gnews

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