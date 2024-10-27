بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وأغلقت البورصة على تداول 3.6 مليون سهم، موزعة على 2340 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.
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