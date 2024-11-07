الخميس 2024-11-07 03:55 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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بورصة عمان
الخميس، 07-11-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2412 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2489 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

 
gnews

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