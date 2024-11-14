الخميس 2024-11-14 04:51 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 03:21 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2427.

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وبلغت قيمة التداولات حوالي 7 ملايين دينار، من خلال تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 2143 عقداً.


ولدى مقارنة أسعار أسهم الشركات تبين ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 32 شركة واستقرار أسهم 29 شركة.

 
gnews

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