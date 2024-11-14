بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وبلغت قيمة التداولات حوالي 7 ملايين دينار، من خلال تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 2143 عقداً.
ولدى مقارنة أسعار أسهم الشركات تبين ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 32 شركة واستقرار أسهم 29 شركة.
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