بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2427.

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وبلغت قيمة التداولات حوالي 7 ملايين دينار، من خلال تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 2143 عقداً.