الأحد 2024-12-01 02:35 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 02:01 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى النقطة 2422.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1889 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسعار أسهم 23، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

 
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