بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى النقطة 2422.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1889 صفقة.