بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستوى النقطة 2424، وبلغت الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2080 صفقة.

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