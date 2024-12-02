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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الإثنين، 02-12-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستوى النقطة 2424، وبلغت الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2080 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 31 شركة أخرى.

 
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