الثلاثاء 2024-12-03 03:31 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة إلى مستوى 2429 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2327 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.

 
gnews

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