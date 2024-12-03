بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة إلى مستوى 2429 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2327 صفقة.

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