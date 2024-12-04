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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى 2431 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، بقيمة 3.1 مليون دينار، نتيجة عقد 1669 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.

 
gnews

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