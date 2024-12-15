الأحد 2024-12-15 02:33 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.18 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 1430 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

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