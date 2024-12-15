بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.18 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 1430 صفقة.

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