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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 02:19 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 2429 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، بقيمة 6.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2094 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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