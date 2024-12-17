بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2434 نقطة.

اضافة اعلان



حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 6 ملايين دينار، نتيجة عقد 1969 صفقة.