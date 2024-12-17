بورصة عمان تغلق على ارتفاع

حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 6 ملايين دينار، نتيجة عقد 1969 صفقة.
وفي مقارنة لأسعار إغلاق الشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، في حين استقرت أسهم 43 شركة.
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