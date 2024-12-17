الثلاثاء 2024-12-17 03:55 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2434 نقطة.

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حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 6 ملايين دينار، نتيجة عقد 1969 صفقة.


وفي مقارنة لأسعار إغلاق الشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، في حين استقرت أسهم 43 شركة.

 
gnews

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