بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54 بالمئة الى مستوى 2534 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2507 صفقة.