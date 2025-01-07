الثلاثاء 2025-01-07 03:17 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة الى مستوى 2563 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2811 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 
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