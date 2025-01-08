بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.34 بالمئة إلى مستوى 2572 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 11.3 مليون سهم، بقيمة 20.6 مليون دينار، نتيجة عقد 2696 صفقة.

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