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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.53 بالمئة الى مستوى النقطة 2638، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة 5 ملايين دينار نتيجة عقد 1889 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 43 شركة أخرى.

 
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