بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 43 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الأوراق المالية: 2 مليون دينار الحد الأدنى لترخيص شركات الوساطة في البورصات الأجنبية
-
الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية
-
تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن الأربعاء
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
الأردن.. الذهب يواصل مغامرته ويسجل رقما جديدا بالعام الحالي
-
المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 50 مليون دينار
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة