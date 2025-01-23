بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.53 بالمئة الى مستوى النقطة 2638، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة 5 ملايين دينار نتيجة عقد 1889 صفقة.

اضافة اعلان