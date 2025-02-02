بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2629.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2723 صفقة.