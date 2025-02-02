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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2629.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2723 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 46 شركة أخرى.

 
gnews

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