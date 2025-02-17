الإثنين 2025-02-17 02:36 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 17-02-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2588.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1962 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة اخرى.

 
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