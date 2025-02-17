بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2588.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1962 صفقة.