بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.34 بالمئة الى مستوى النقطة 2601.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1851 صفقة.