الثلاثاء 2025-02-25 04:04 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 25-02-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.34 بالمئة الى مستوى النقطة 2601.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1851 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة اخرى.

 
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