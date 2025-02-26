بورصة عمان تغلق على ارتفاع

02:03 م

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الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى النقطة 2603. اضافة اعلان





وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2457 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة اخرى.

