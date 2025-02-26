وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2457 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة اخرى.
-
أخبار متعلقة
-
680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
بعد موجة ارتفاعات قياسية.. استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثاني على التوالي